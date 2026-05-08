Гроші за народження дітей: у Чехії готують нову фінансову підтримку для українських матерів

У Чехії закликали розширити державну підтримку для українок-біженок через рекордно низьку народжуваність у країні. Соціологи вважають, що надання батьківських виплат може допомогти покращити демографічну ситуацію.

Проте, ініціатива ще проходить обговорення. Про це пише видання Seznam Zpravy.

Дивіться також Заробітки за кордоном: скільки коштує легальне працевлаштування в Польщі, Чехії та Україні

Що відомо про можливу допомогу українкам в Чехії?

У Чехії на тлі історично низької народжуваності почали обговорювати можливість розширення державної підтримки для українок-біженок. Частина демографів та соціологів вважає, що виплата батьківської допомоги жінкам з України могла б позитивно вплинути на демографічну ситуацію в країні.

Під час дискусії у Палаті депутатів Чехії експерти зазначили, що швидких та простих рішень для підвищення народжуваності не існує. Соціологи говорили про економічну нестабільність, кліматичну тривожність та невпевненість молодого покоління у майбутньому. Водночас деякі фахівці наголосили, що одним із найбільш дієвих кроків могло б стати поширення батьківських виплат на українок, які проживають у Чехії.

Соціолог Даніель Прокоп заявив, що саме така зміна могла б принести найшвидший ефект. Його підтримав аналітик Демографічного інформаційного центру Даніель Гуле, який наголосив, що в Чехії проживає велика кількість українок репродуктивного віку, яких варто мотивувати до народження дітей. Наразі частина українських біженок не має права на державну батьківську допомогу, навіть якщо офіційно працює та сплачує податки. Йдеться, зокрема, про жінок зі спеціальним довгостроковим дозволом на проживання.

Експерти називають таку ситуацію несправедливою, оскільки ці люди роблять значний внесок у чеську економіку.

Довідково. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, у країні проживає понад 155 тисяч українок віком від 18 до 65 років із тимчасовим захистом. Попри те, що саме українки народжують найбільше дітей серед іноземок у Чехії, рівень їхньої народжуваності все одно нижчий, ніж у чешок чи в'єтнамок.

Фахівці також звертають увагу, що на рішення про народження дітей впливає відсутність стабільності. Більшість українських біженців живе в режимі тимчасового захисту, який потрібно регулярно продовжувати, а це створює невизначеність щодо майбутнього.

Що означає тимчасовий захист в Чехії?

Тимчасовий захист у Чехії – це спеціальний статус для українців, які виїхали через війну. Він дозволяє легально проживати в країні, працювати, навчатися та користуватися медичною і соціальною підтримкою. На відміну від статусу біженця, ця процедура є спрощеною та створена для швидкого надання допомоги.

Відомо, що тимчасовий захист у Чехії продовжено до 4 березня 2027 року. Українці можуть офіційно працювати без окремого дозволу, отримувати медичне страхування, соціальну допомогу та влаштовувати дітей до шкіл і садочків. Також власники цього статусу мають право подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів і відвідувати Україну без втрати захисту.

Водночас статус необхідно щороку продовжувати. Отримати його можуть громадяни України, які проживали в країні до 24 лютого 2022 року та прибули до Чехії після початку повномасштабної війни.

Важливо, що тимчасовий захист у Чехії не надає повного пакета підтримки, як у чеських громадян, оскільки цей статус є екстреним інструментом захисту, а не формою постійного проживання або набуття громадянства.

Основна мета такого статусу – забезпечити базові потреби та безпеку, а не зрівняти права іноземців з корінними жителями, які роками сплачували податки в систему соціального забезпечення.

Чехія готує посилення міграційного законодавства: що може змінитися для українців?

У Чехії планують посилити міграційні правила для іноземців, зокрема й українців. Влада хоче спростити отримання довгострокового проживання для біженців, однак партія SPD виступає проти будь-яких пільг та вимагає однакових умов для всіх мігрантів.

Наразі українці можуть отримати спеціальний дозвіл лише після двох років тимчасового захисту та за наявності доходу понад 440 тисяч крон на рік, що громадські організації називають надто жорсткими вимогами.