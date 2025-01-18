До уваги водіїв: яка допустима швидкість у Польщі

Виїжджаючи до Польщі на власному авто, варто ознайомитися з правилами дорожнього руху країни. Адже навіть за незначне перевищення швидкості передбачені чималі штрафи.

І якщо, до прикладу, в Україні можливе перевищення у 3 кілометри при допустимій швидкості 20 кілометрів на годину, то у Польщі таких правил немає. Про це пише 24 Канал.

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Обмеження швидкості руху в Польщі

Обмеження руху відрізняються залежно від ділянки дороги. Максимальна дозволена швидкість для легкових автомобілів на автомагістралі становить 140 кілометрів на годину, на швидкісних дорогах з двома проїзними частинами – 120 кілометрів на годину.

Максимально допустима швидкість для легкових авто у Польщі:

На внутрішніх дорогах житлової забудови 20 кілометрів на годину; У населених пунктах 50 кілометрів на годину; На односмугових швидкісних дорогах й інших проїзних частинах за межами населених пунктів 100 кілометрів на годину; На швидкісних дорогах з двостороннім рухом 120 кілометрів на годину; На автомагістралях 140 кілометрів на годину.



Обмеження швидкості у Польщі такі ж, як і в інших країнах ЄС / Pexels

Зазначимо, що допустимі швидкості відрізняються від виду та для складу транспортних засобів.

До прикладу, дозволена швидкість автомобіля з причепом чи напівпричепом, а також вантажних автомобілів загальною масою понад 3,5 тонни:

80 км/год – на автомагістралях,

80 км/год – на двосмугових та односмугових швидкісних дорогах,

70 км/год – на інших дорогах поза населеними пунктами.

Тим часом дозволена швидкість автобуса на автомагістралях та швидкісних трасах – 100 кілометрів на годину.

Штрафи за перевищення швидкості у Польщі

В Польщі сувора система нарахування штрафів. Крім того, якщо правопорушник повторно перевищить швидкість у наступні 2 роки, то сума подвоюється.

Загалом у Польщі такі штрафи за перевищення швидкості: