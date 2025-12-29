Олені, лисиці та навіть ведмідь: у ДПСУ показали відео з "несподіваними гостями" на кордоні

Цьогоріч камери Державної прикордонної служби України зафіксували чимало несподіваних гостей на українському кордоні. Серед них: дикі олені, лисиці, борсуки та навіть ведмідь.

Тварини вільно пересувалися вздовж кордону та час від часу наближалися до позицій українських військових. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Як повідомили прикордонники, ці спостереження стали частиною щоденного моніторингу за допомогою автоматизованих камер спостереження, встановлених на важливих ділянках кордону. Найбільше камер зафіксували оленів, які ранковими та вечірніми групами рухаються вздовж річок і лісосмуг, що прилягають до кордону.

Не менш цікавою виявилася зустріч з ведмедем. За даними прикордонників, тварина спокійно пересувалася вздовж лісових масивів, час від часу зупиняючись поблизу прикордонних позицій. Лисиці та борсуки також не залишилися непоміченими.

Що кажуть екологи?

Експерти з WWF радять не підгодовувати та не підходити до диких тварин, оскільки це небезпечно і може призвести до конфліктів під час несподіваної зустрічі. Вони рекомендують:

не провокувати тварин,

не наближатися,

не годувати їх, аби уникнути ризиків для обох сторін.

А цьогорічні спостереження наших прикордонників ще раз доводять: дикі мешканці лісів та полів не лише не бояться людської присутності, а й активно використовують ці території для пересування та пошуку їжі.

Що відомо про появу білого ведмедя в Ісландії?

Раніше ми писали, що у північно-західному регіоні ісландського Вест-фіорду помітили ведмедя. Ця подія є рідкістю, адже вони не є місцевими мешканцями Ісландії, але іноді дрейфують кригою з Гренландії. Останній випадок появи білого ведмедя в Ісландії зафіксовано у 2016 році.

На жаль, поліція смертельно поранила білого ведмедя, який налякав літню мешканку, перебуваючи поблизу її котеджу. Поліція проконсультувалася з Агентством з охорони навколишнього середовища, яке відмовилося допомогти в транспортуванні тварини, через що і ухвалили рішення про евтаназію ведмедя.