У разі загрози БпЛА у Фінляндії дозволили не виходити на роботу зі збереженням зарплати

У Фінляндії дозволили не виходити на роботу через загрозу БпЛА зі збереженням зарплати. Ці рекомендації базуються на поточній оцінці загроз і будуть оновлюватися за необхідності.

Про це йдеться на сайті уряду Фінляндії.

Дивіться також Путін стягує 110-тисячну армію біля кордонів НАТО і будує бази: ISW оцінило загрозу для Європи

Що відомо про рекомендації під час атаки БпЛА у Фінляндії?

В Уряді Фінляндії зауважили, що надзвичайні ситуації доволі нечасті, короткочасні та часто трапляються вночі та рано вранці.

Але, коли вони трапляються, на робочих місцях повинні бути чіткі процедури дій.

Рекомендації також стосуються державних службовців.

Для мене особливо важливо, щоб працівникам виплачувалася заробітна плата в таких ситуаціях. Ніхто не повинен наражати на небезпеку свою особисту безпеку через невизначеність щодо того, чи отримає він заробітну плату... Важливо мати вичерпні інструкції щодо того, як робочі місця повинні працювати під час надзвичайних ситуацій, та чітку рекомендацію щодо виплати заробітної плати,

– зазначив міністр зайнятості країни Матіас Марттінен.

Коли дрони залітатимуть до Фінляндії, рятувальні служби даватимуть попередження про надзвичайні ситуації.

Під час загрози влада радить людям залишатися в приміщеннях, оскільки пересування на вулиці небезпечне, та перейти на дистанційну роботу чи навчання.

Водночас влада зауважила, що існують певні види діяльності, які не можна зупинити під час екстреного попередження, не наражаючи на небезпеку життя чи здоров'я людей. Тому переміщення на робоче місце може бути виправданим, якщо безперервність робочого процесу не може бути забезпечена жодним іншим способом. Йдеться про працівників медзакладів, промисловості та енергетики.

Роботодавці повинні знайти засоби для мінімізації ризиків для здоров'я та безпеки працівників та зменшення шкоди для них самих. Усі інструкції зобов'язали обговорити на робочих місцях заздалегідь.

У разі зміни ситуації або збільшення кількості випадків загроз від дронів, що призведе до значних витрат на заробітну плату для роботодавців, Міністерство економіки та зайнятості проведе дослідження щодо того, як ці витрати можна вирівняти,

– додав міністр зайнятості.

Нагадаємо, що востаннє дрон у Фінляндії фіксували на початку травня. Тоді невідомий БпЛА помітили неподалік російського кордону, який потім залишив територію країни. Це був вже п'ятий подібний випадок. Також раніше на південному сході Фінляндії знаходили дрони, які, можливо, призначалися для ударів по території Росії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявляв, що порушення повітряного простору країни українськими дронами є неприйнятним, хоча Фінляндія підтримує право України на самозахист.