Занепокоєння щодо безпеки повітряного простору в Європі зростає, оскільки низка інцидентів, пов'язаних з безпілотниками, порушила роботу аеропортів. Ця ситуація викликала критику на адресу керівництва ЄС і заклики до рішучих дій.

Зокрема, з такою заявою виступив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі. В інтерв'ю Politico він заявив, що дрони, які порушують роботу аеропортів, необхідно негайно знищувати, пише 24 Канал.

Як Ryanair реагує на дрони, що загрожують аеропортам ЄС?

Гендиректор Ryanair розкритикував лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників. На його думку, дрони, які порушують роботу аеропортів, необхідно негайно знищувати.

Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перетинає повітряний простір НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з безпілотниками?

– зазначив він.

У своїх коментарях О'Лірі повідомив, що три тижні тому польські аеропорти зазнали значних збоїв у роботі, коли безпілотники спричинили зупинку польотів на 4 години. Він зазначив, що подібні інциденти сталися в Данії минулого тижня.

Він додав, що ці події "вимагають дій" для розв'язання проблеми. Він також порушив питання щодо ефективності нинішніх заходів під назвою "Стіни дронів", які обговорювали на засіданні European Council.

Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?

– сказав він.

Крім того, глава Ryanair висловив скептицизм щодо стратегій Євросоюзу, спрямованих на захист від загроз, які становлять російські безпілотники.

Що відомо про безпілотники у повітряному просторі ЄС?