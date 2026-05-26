Ось коли у Польщі не можна влаштовуватися на другу роботу: не всі знають

Чимало людей мають дві роботи – і навіть не замислюються про те, що в деяких випадках це може викликати серйозні проблеми з роботодавцем. У Польщі є чіткий перелік випадків, коли брати другу роботу заборонено.

Все більше працівників у Польщі шукають собі другу роботу, або ж мають власний бізнес чи займаються фрілансом. Ось тільки на практиці, виявляється, в кількох випадках роботодавець може заборонити брати додаткову роботу, пише InPoland.

Коли в Польщі не можна мати дві роботи?

Загалом польське законодавство не забороняє працівникам влаштовуватися на додаткову роботу. Втім, все ж є кілька винятків, про які потрібно знати перед тим, як починати проходити співбесіди – інакше проблем з першою роботою не уникнути.

Отож, польські працівники можуть і вести підприємницьку діяльність, і працювати додатково, адже сама собою друга робота не є порушенням ані закону, ані обов'язків працівника. Та все це працює не завжди – все ж є кілька винятків. А саме:

конкуренція;

захист комерційної таємниці;

конфлікт інтересів;

порушення обов'язків працівника.

Але найважливішим винятком все ж залишається конкурентна діяльність, особливо якщо працівник має доступ до важливої інформації компанії, знає її бізнес-стратегії, веде аналогічний бізнес, або ж обслуговує клієнтів роботодавця.

В таких випадках роботодавець цілком легально може заборонити працівникові мати другу роботу – і це стосується також і власного бізнесу з подібним профілем. Втім, така угода має бути укладена виключно в письмовій формі. Договір також обов'язково має містити уточнення, на що саме поширюється заборона, а також наслідки за її порушення.

Також працедавець може заборонити працівникові працювати на додатковій роботі, якщо вона негативно впливає на виконання професійних обов'язків, наприклад: