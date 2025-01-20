У Німеччині "дубайський шоколад" можуть заборонити: що сталося

"Дубайський шоколад" набув неабиякої популярності у 2024 році. Кожна країна намагалася підхопити тренд та завезти, чи виробити, партію цих ласощів. Втім, у Німеччині 8 січня зробили важливу заяву щодо цього шоколаду.

Як відомо, особливістю популярного продукту є начинка з фісташки та хрусткого тіста катаїфі. Що вирішила Німеччина, й чи дійсно в країні можуть заборонити "дубайський шоколад", розповідає 24 Канал з посиланням на DPA.

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Німецький суд виніс рішення щодо "дубайського шоколаду"

Зокрема, нещодавно шоколадні цукерки "Alyan Dubai Handmade Chocolate", що продається німецькою мережею дисконтних магазинів Aldi Süd, привернули до себе значну увагу з моменту дебюту на полицях магазинів.

Окружний суд Кельну наклав тимчасову заборону на продаж цих цукерок – річ у тім, що насправді цукерки виготовляються в Туреччині.

Попри те, що солодощі, відомі як "дубайський шоколад", стали дуже популярними в Німеччині, суд постановив, що під цією назвою можуть продаватися тільки ті продукти, які дійсно вироблені в самому Дубаї,

– йдеться у дописі DPA в X.

Відтепер позначення "дубайський" може застосовуватися лише до шоколаду, виробленого в Дубаї. Або до того, який має будь-який інший географічний зв'язок з ОАЕ.

Що цьому передувало

Позов до суду подав Андреас Вілмерс, імпортер, відомий тим, який у Німеччині продає справжній "дубайський шоколад" під торговою маркою Fex.

На Aldi Süd може бути накладено штраф у разі повторення порушень. Однак, представники продуктової мережі не надали жодних коментарів з цього приводу, оскільки рішення ще не набуло чинності. Компанія також залишає за собою можливість подати апеляцію.

Крім того, у грудні Андреас Вілмерс подав аналогічні скарги проти різних торгівельних мереж, включаючи Lidl, а також виробника Lindt. Наразі остаточні рішення у цих справах ще не прийняті. Lindt стверджує, що термін "дубайський шоколад" слід тлумачити як загальний опис шоколадних виробів з фісташковою начинкою, а не як конкретне географічне позначення.

Федеральна асоціація німецької кондитерської промисловості висловила свою позицію, що шоколад з цією назвою може вироблятися в різних місцях. При цьому остаточне рішення залишається за судом.