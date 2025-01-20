Как известно, особенностью популярного продукта является начинка из фисташки и хрустящего теста катаифи. Что решила Германия, и действительно ли в стране могут запретить "дубайский шоколад", рассказывает 24 Канал со ссылкой на DPA.

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Немецкий суд вынес решение насчет "дубайского шоколада"

В частности, недавно шоколадные конфеты "Alyan Dubai Handmade Chocolate", продаваемые немецкой сетью дисконтных магазинов Aldi Süd, привлекли к себе значительное внимание с момента дебюта на полках магазинов.

Окружной суд Кельна наложил временный запрет на продажу этих конфет – дело в том, что на самом деле конфеты изготавливаются в Турции.

Несмотря на то, что сладости, известные как "дубайский шоколад", стали очень популярными в Германии, суд постановил, что под этим названием могут продаваться только те продукты, которые действительно произведены в самом Дубае,

– говорится в заметке DPA в X.

Отныне обозначение "дубайский" может применяться только к шоколаду, произведенного в Дубае. Или к тому, который имеет любую другую географическую связь с ОАЭ.

Что этому предшествовало

Иск в суд подал Андреас Вилмерс, импортер, известный тем, который в Германии продает настоящий "дубайский шоколад" под торговой маркой Fex.

На Aldi Süd может быть наложен штраф в случае повторения нарушений. Однако, представители продуктовой сети не предоставили никаких комментариев по этому поводу, поскольку решение еще не вступило в силу. Компания также оставляет за собой возможность подать апелляцию.

Кроме того, в декабре Андреас Вилмерс подал аналогичные жалобы против различных торговых сетей, включая Lidl, а также производителя Lindt. Сейчас окончательные решения по этим делам еще не приняты. Lindt утверждает, что термин "дубайский шоколад" следует толковать как общее описание шоколадных изделий с фисташковой начинкой, а не как конкретное географическое обозначение.

Федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности высказала свою позицию, что шоколад с этим названием может производиться в разных местах. При этом окончательное решение остается за судом.