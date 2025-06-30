Чеський суд видасть чоловіка Україні попри війну: що він накоїв
- Конституційний суд Чехії вирішив екстрадувати українця, якого підозрюють у шахрайстві з нерухомістю, попри його спроби оскаржити рішення через інтеграцію в суспільство та особисті обставини.
- Суд вважає, що претензії українця щодо загроз його правам безпідставні, і українська сторона запевнила, що підозрюваний не підлягатиме мобілізації під час розгляду справи.
Конституційний суд Чехії екстрадує українця на батьківщину. Він намагався оскаржити це рішення, проте його аргументи виявилися заслабкими.
На цього чоловіка в Україні чекає кримінальне провадження через підозру в шахрайстві. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.
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Що накоїв чоловік
Чоловіка звинувачують у незаконному переоформленні нерухомості за допомогою фальшивих документів. Чоловік сам ускладнив ситуацію, втікши від правосуддя за кордон. Він вже 8 років перебуває у Чехії, що загальмвало справу.
Чоловік намагався переконати Конституційний суд Чехії у тому, що його не варто екстрадувати. Він запевняв, що інтегрувався в суспільство і у нього вагітна дружина, а на батьківщині йому загрожує не тільки суд, а й мобілізація, тому що він – колишній військовий.
Потенційний обов'язок мобілізації не є перешкодою для його видачі. Так само як і особисті та родинні обставини заявника,
– мовиться у рішенні суду.
Крім того, чоловік наполягав на тому, що видача його Україні нібито може поставити під загрозу його права. Він посилався на:
- право не бути підданим катуванням чи нелюдському поводженню;
- право на особисту свободу;
- право на захист приватного і сімейного життя;
- право на судовий захист.
Однак суддя-доповідач Томаш Лангашек наголосив – українська сторона запевнила його в тому, що "органи влади вживають усіх можливих заходів для забезпечення нормального функціонування пенітенціарних установ і безпеки як персоналу, так і засуджених та затриманих осіб".
Заявник не навів жодних виняткових обставин, які б вимагали особливого підходу до його справи,
– заявив суддя Лангашек.
Крім того, українська Генпрокуратура запевнила чеську сторону, що підозрюваний не підлягатиме мобілізації протягом періоду досудового розслідування, судового розгляду та відбування покарання.
Зверніть увагу. Якщо проживаєте у Чехії, слід знати, у яких випадках можуть депортувати з країни.