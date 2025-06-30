Чеський суд видасть чоловіка Україні попри війну: що він накоїв

Конституційний суд Чехії екстрадує українця на батьківщину. Він намагався оскаржити це рішення, проте його аргументи виявилися заслабкими.

На цього чоловіка в Україні чекає кримінальне провадження через підозру в шахрайстві. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Що накоїв чоловік

Чоловіка звинувачують у незаконному переоформленні нерухомості за допомогою фальшивих документів. Чоловік сам ускладнив ситуацію, втікши від правосуддя за кордон. Він вже 8 років перебуває у Чехії, що загальмвало справу.

Чоловік намагався переконати Конституційний суд Чехії у тому, що його не варто екстрадувати. Він запевняв, що інтегрувався в суспільство і у нього вагітна дружина, а на батьківщині йому загрожує не тільки суд, а й мобілізація, тому що він – колишній військовий.

Потенційний обов'язок мобілізації не є перешкодою для його видачі. Так само як і особисті та родинні обставини заявника,

– мовиться у рішенні суду.

Крім того, чоловік наполягав на тому, що видача його Україні нібито може поставити під загрозу його права. Він посилався на:

право не бути підданим катуванням чи нелюдському поводженню;

право на особисту свободу;

право на захист приватного і сімейного життя;

право на судовий захист.

Однак суддя-доповідач Томаш Лангашек наголосив – українська сторона запевнила його в тому, що "органи влади вживають усіх можливих заходів для забезпечення нормального функціонування пенітенціарних установ і безпеки як персоналу, так і засуджених та затриманих осіб".

Заявник не навів жодних виняткових обставин, які б вимагали особливого підходу до його справи,

– заявив суддя Лангашек.

Крім того, українська Генпрокуратура запевнила чеську сторону, що підозрюваний не підлягатиме мобілізації протягом періоду досудового розслідування, судового розгляду та відбування покарання.

Зверніть увагу. Якщо проживаєте у Чехії, слід знати, у яких випадках можуть депортувати з країни.