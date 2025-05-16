Показали евакуацію з круїзного лайнера: у мережі нажахані від відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як рятувальний пліт спускають з борту круїзного лайнера. Воно неабияк шокувало потенційних пасажирів.

На відео демонструють екстрену евакуацію з круїзного лайнера. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в тікток Cruise Spotting.

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Як людей евакуюють з лайнера

На відео продемонстрували, як працює Система морської евакуації (MES). Це рятувальний пристрій, який встановлюють на багатьох сучасних пасажирських суднах.

Система складається з надувної гірки або евакуаційного жолоба, через які пасажири евакуюються прямо на спущені на воду рятувальні плоти.

При ввімкненні пристрою жолоб чи гірка з плотом автоматично падають у воду, а пліт починає надуватися. Уся система розгортається та надувається всього за 90 секунд.

На карах видно, як пасажири спускаються на надувні плоти за допомогою цієї гірки. Також можна побачити, який вигляд має надувний пліт зсередини.

Як відбувається евакуація з круїзного лайнера: дивіться відео

Коментаторів ця рятувальна система нажахала:

"Подивіться, два мої страхи, утоплення та клаустрофобія, танцюють разом";

"Знаючи мою удачу, я, напевно, застрягну під час евакуації";

"Такс, це не для мене. Я візьму пліт Роуз та Лео, дякую".

Однак насправді ця система краща, ніж традиційні шлюпки. Її перевагою є те, що люди потрапляють до евакуаційного плоту не намокнувши та не наражаючись на будь-яку небезпеку.

Вона дозволяє швидко та просто евакуювати велику кількість людей, крім того, легка та економить місце на борту.

До слова, раніше ми розповідали, як діє екіпаж, якщо на круїзному лайнері помирає людина.