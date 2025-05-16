На видео демонстрируют экстренную эвакуацию с круизного лайнера. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в тикток Cruise Spotting.

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Как людей эвакуируют с лайнера

На видео продемонстрировали, как работает Система морской эвакуации (MES). Это спасательное устройство, которое устанавливают на многих современных пассажирских судах.

Система состоит из надувной горки или эвакуационного желоба, через которые пассажиры эвакуируются прямо на спущенные на воду спасательные плоты.

При включении устройства желоб или горка с плотом автоматически падают в воду, а плот начинает надуваться. Вся система разворачивается и надувается всего за 90 секунд.

На карах видно, как пассажиры спускаются на надувные плоты с помощью этой горки. Также можно увидеть, как выглядит надувной плот изнутри.

Как происходит эвакуация с круизного лайнера: смотрите видео

Комментаторов эта спасательная система напугала:

"Посмотрите, два моих страха, утопление и клаустрофобия, танцуют вместе";

"Зная мою удачу, я, наверняка, застряну во время эвакуации";

"Такс, это не для меня. Я возьму плот Роуз и Лео, спасибо".

Однако на самом деле эта система лучше, чем традиционные шлюпки. Ее преимуществом является то, что люди попадают в эвакуационный плот не намокнув и не подвергаясь любой опасности.

Она позволяет быстро и просто эвакуировать большое количество людей, кроме того, легкая и экономит место на борту.

К слову, ранее мы рассказывали, как действует экипаж, если на круизном лайнере умирает человек.