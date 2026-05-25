Люди обирають роботів замість політиків: на Філіппінах з'явився острів, яким управляє ШІ

Крихітний острів у провінції Палаван на Філіппінах може стати першою у світі територією, де управління повністю передадуть штучному інтелекту. Уже зараз проєкт викликав глобальний ажіотаж – понад 12 000 людей подали заявки на "електронне резидентство".

Як повідомляє Daily Mail, мовиться про острів Сенсей, довжиною лише 3,6 кілометра, який у 2025 році придбав британський технологічний підприємець Ден Томсон – засновник компанії чат-ботів Sensay.

Його ідея – створити мікродержаву, якою керуватиме не уряд, а рада зі штучного інтелекту. Замість політиків на острові працюватиме рада з 17 ШІ-агентів. Кожен із них імітує мислення історичних постатей, серед яких:

Вінстон Черчилль,

Елеонора Рузвельт,

Нельсон Мандела,

Махатма Ґанді,

Леонардо да Вінчі,

Марк Аврелій,

Сунь-цзи.

Ці цифрові "персоналії" навчені на історичних текстах, промовах і філософських працях своїх прототипів. Як відомо, вони мають обговорювати різноманітні рішення та ухвалювати постанови, які поступово формуватимуть "конституцію" острова. І хоч зараз всі рішення виконують люди, то у майбутньому ШІ планують підключити до банківських систем і криптогаманців.



Управління островом доручено Раді штучного інтелекту / Скриншот із сайту sensayisland

Чи це безпечно?

Автор проєкту визнає ризики. У коментарі для CNN Travel він зазначив, що потенційно автономний ШІ може створювати небезпечні сценарії, навіть якщо вони малоймовірні.

Якщо влада почне здобувати зброю і атакувати сусідні острови – це буде погана ситуація,

– сказав Томсон.

Для контролю передбачено додатковий рівень безпеки – так звану "Асамблею з надання людини". Це дев'ять мешканців, які можуть у будь-який момент заблокувати рішення ШІ-ради.

Що зараз відбувається на острові?

Поки що Сенсей залишається експериментальним проєктом без міжнародного визнання. На острові живе лише одна людина – садівник Майк. Але плани на острів амбітні: до 30 вілл для резидентів і туристів.

Наразі проєкт на Сенсеї виглядає як поєднання технологічного експерименту, криптоекономіки та політичної фантазії. Але інтерес до нього вже показав головне: ідея "держави з ШІ-урядом" більше не звучить як наукова фантастика.