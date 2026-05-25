Как сообщает Daily Mail, говорится об острове Сенсей, длиной всего 3,6 километра, который в 2025 году приобрел британский технологический предприниматель Дэн Томсон – основатель компании чат-ботов Sensay.

Его идея – создать микрогосударство, которым будет руководить не правительство, а совет из искусственного интеллекта. Вместо политиков на острове будет работать совет из 17 ИИ-агентов. Каждый из них имитирует мышление исторических фигур, среди которых:

Уинстон Черчилль,

Элеонора Рузвельт,

Нельсон Мандела,

Махатма Ганди,

Леонардо да Винчи,

Марк Аврелий,

Сунь-цзы.

Эти цифровые "персоналии" обучены на исторических текстах, речах и философских трудах своих прототипов. Как известно, они должны обсуждать различные решения и принимать постановления, которые постепенно будут формировать "конституцию" острова. И хотя сейчас все решения выполняют люди, то в будущем ИИ планируют подключить к банковским системам и криптокошельков.

Управление островом поручено Совету искусственного интеллекта / Скриншот с сайта sensayisland

Безопасно ли это безопасно?

Автор проекта признает риски. В комментарии для CNN Travel он отметил, что потенциально автономный ИИ может создавать опасные сценарии, даже если они маловероятны.

Если власть начнет приобретать оружие и атаковать соседние острова – это будет плохая ситуация,

– сказал Томсон.

Для контроля предусмотрен дополнительный уровень безопасности – так называемую "Ассамблею по предоставлению человека". Это девять жителей, которые могут в любой момент заблокировать решение ИИ-совета.

Интересно! Остров Сэнсэй уже имеет собственный веб-сайт.

Что сейчас происходит на острове?

Пока что Сенсей остается экспериментальным проектом без международного признания. На острове живет только один человек – садовник Майк. Но планы на остров амбициозные: до 30 вилл для резидентов и туристов.

Сейчас проект на Сенсее выглядит как сочетание технологического эксперимента, криптоэкономики и политической фантазии. Но интерес к нему уже показал главное: идея "государства с ИИ-правительством" больше не звучит как научная фантастика.