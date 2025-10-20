Вісім пасажирських літаків фінського державного перевізника не злетіли у повітря – а все через те, що чохли пасажирських сидінь неправильно випрали.

Всього одна помилка під час прання чохлів для сидінь літаків призвела до того, що фінська авіакомпанія Finnair була змушена скасувати 40 рейсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Цікаво Якщо не виконати цих умов – українці не повернуться з-за кордону: сумний прогноз експерта

Що відбулося з чохлами сидінь фінських літаків?

Прикрий і незвичний інцидент відбувся через те, що чохли для пасажирських сидінь випрали водою, але перед цим не перевірили, як такий метод очищення вплине на вогнезахист матеріалу. Помилка обійдеться авіакомпанії в "копієчку", адже доведеться замінити 2000 чохлів.

Безпека завжди є нашим пріоритетом, і ми завжди дотримуємося інструкцій виробників щодо технічного обслуговування, а також інструкцій та рекомендацій органів влади,

– повідомили в авіакомпанії.

Річ у тому, що чохли для сидінь літаків виготовляють не зі звичайної тканини, а зі спеціального матеріалу, який є поєднанням вовни та нейлону, або ж інших синтетичних компонентів. Такі тканини є стійкими до зносу та вогню. І якщо випрати їх з водою чи звичайними мийними засобами, це може призвести до деформації волокон. Для того, аби цього уникнути, використовують хімчистку, або ж спеціальні спреї чи серветки.

Втім, безпосередньої небезпеки через використання чохлів не було, пише Helsingin Sanomat. Тож літаки вивели з експлуатації винятково як запобіжний захід.

Як невдале прання чохлів вплинуло на польоти?

13 жовтня авіаперевізнику Finnair довелося скасувати до середи близько 40 рейсів – і це вплинуло на подорожі приблизно 5000 людей. Рейси не курсували також у суботу, 18 жовтня.

У компанії зазначили, що на один літак вже вдалося отримати нову партію з 200 чохлів. Він мав вирушити у політ 19 жовтня.

Які ще новини про подорожі літаком варто знати?