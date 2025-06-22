Покинутий острів з фортом планують відкрити для туристів: як завжди, є нюанс

Форт Stack Rock – історична військова споруда, яка була побудована для захисту Великої Британії від потенційних морських вторгнень. Ця двоярусна фортифікаційна споруда має каземати на обох рівнях і гарматну платформу на даху.

Колись жвава фортеця залишалася недоторканою протягом десятиліть, але зараз розробляються плани з відновлення її колишньої слави. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mirror.

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Історія форту Stack Rock

Концепція Stack Rock бере свій початок від Томаса Кромвеля у 1539 році, хоча будівництво розпочалося лише у 1850 році й було завершено у 1852 році. Форт зазнав значної модернізації між 1859 і 1871 роками, під час якої було зведено нову споруду, що ефективно приховує оригінальну гарматну вежу.

Стратегічно розташована всього за 730 метрів від узбережжя Мілфорд Хейвен, Stack Rock зараз є визначною пам'яткою, яку видно з материка. Крихітне містечко зазнавало значних змін, перетворившись на яскравий туристичний центр з нещодавно відремонтованою пристанню для яхт і кулінарною сценою.



Форт Stack Rock / Фото JC

Форт спочатку називали "капсулою часу" і спорудили для захисту країни від потенційних французьких загроз за часів Наполеона III. Однак, з роками його військове значення зменшилося, що призвело до вивезення більшої частини артилерії до 1895 року. Під час Першої світової війни форт був укомплектований невеликим контингентом солдатів, хоча він ніколи не брав участі в бойових діях.

Форт Stack Rock придбали

Острів з фортом був придбаний компанією Anoniiem у 2020 році за нерозголошену суму. Компанія оголосила про плани зберегти історичний форт як "живу руїну", чітко заявивши, що перетворення споруди на розкішне житло не розглядається.

Ми хочемо зберегти його в нинішньому стані, а не в його формальному використанні. Тож, якщо його можна стабілізувати в тому вигляді, в якому він є, в цьому дивовижному поєднанні природи та архітектури, це і є мета,

– каже директор компанії Anoniiem Нік.

Він додав, що це безперечно проєкт, створений для пристрасті, а не для заробітку. Це проєкт зі стабілізації, доступності та збереження його для майбутнього.

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