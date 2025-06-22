Когда-то оживленная крепость оставалась нетронутой в течение десятилетий, но сейчас разрабатываются планы по восстановлению ее былой славы. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror.

Читайте также Швеция будет арендовать у Эстонии тюремные камеры: зачем это стране

История форта Stack Rock

Концепция Stack Rock берет свое начало от Томаса Кромвеля в 1539 году, хотя строительство началось только в 1850 году и было завершено в 1852 году. Форт подвергся значительной модернизации между 1859 и 1871 годами, во время которой было возведено новое сооружение, эффективно скрывающее оригинальную пушечную башню.

Стратегически расположенная всего в 730 метрах от побережья Милфорд Хейвен, Stack Rock сейчас является достопримечательностью, которую видно с материка. Крошечный городок претерпевал значительные изменения, превратившись в яркий туристический центр с недавно отремонтированной пристанью для яхт и кулинарной сценой.



Форт Stack Rock / Фото JC

Форт сначала называли "капсулой времени" и построили для защиты страны от потенциальных французских угроз во времена Наполеона III. Однако, с годами его военное значение уменьшилось, что привело к вывозу большей части артиллерии до 1895 года. Во время Первой мировой войны форт был укомплектован небольшим контингентом солдат, хотя он никогда не участвовал в боевых действиях.

Форт Stack Rock приобрели

Остров с фортом был приобретен компанией Anoniiem в 2020 году за неразглашаемую сумму. Компания объявила о планах сохранить исторический форт как "живую руину", четко заявив, что превращение сооружения в роскошное жилье не рассматривается.

Мы хотим сохранить его в нынешнем состоянии, а не в его формальном использовании. Поэтому, если его можно стабилизировать в том виде, в котором он есть, в этом удивительном сочетании природы и архитектуры, это и есть цель,

– говорит директор компании Anoniiem Ник.

Он добавил, что это бесспорно проект, создан для страсти, а не для заработка. Это проект по стабилизации, доступности и сохранения его для будущего.

Тем временем Uber впервые запустит вертолеты в Италии.