Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииса Пакоста и министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер подписали соглашение об аренде эстонской тюрьмы для содержания шведских заключенных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Швеция арендует эстонскую тюрьму для своих заключенных

Тюрьма в Тарту, которая была основана в 2000 году и рассчитана на 933 заключенных, будет участвовать в новом соглашении между Эстонией и Швецией. Согласно условиям, Эстония предоставит Швеции 400 камер в течение следующих 5 лет для размещения около 600 заключенных в одно- и двухместных камерах.

Отбор заключенных будут осуществлять представители служб безопасности обеих стран. Только те заключенные, которые не представляют угрозы для безопасности, не имеют связей с организованной преступностью и психических расстройств, смогут перевестись в эстонское учреждение.

После перевода этим заключенным будет запрещено покидать территорию тюрьмы, и они должны быть возвращены в Швецию по меньшей мере за месяц до окончания срока наказания.

Примерно 300 заключенных сейчас находятся в тюрьме Тарту, а в ближайшее время их планируют перевести в Таллиннскую и Вирускую тюрьмы. Между тем ожидается, что первая группа шведских заключенных прибудет в эстонскую пенитенциарную систему в первой половине 2026 года.

Интересно, что ранее Швеция заявила об увеличении сумму стимула за выезд из страны. Это касается мигрантов.

Во сколько это обойдется Швеции

Швеция обязалась платить Эстонии 30,6 миллионов евро ежегодно за места в камерах, с дополнительной платой в размере 8 500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного. Эта договоренность предусматривает ежегодное увеличение платы на 3,5%.

Сейчас стоимость содержания одного заключенного в Эстонии составляет от 3 500 до 5 000 евро в месяц.

Важно, что Швеция будет покрывать все расходы, связанные с содержанием этих заключенных, гарантируя, что эстонские налогоплательщики не столкнутся с дополнительным финансовым бременем в рамках этого соглашения.