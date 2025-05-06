Ульф Кристерссон заявил, что существует "абсолютная необходимость взять под контроль миграцию" в стране. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Сколько Швеция планирует платить мигрантам за выезд

Сейчас Швеция платит мигрантам, которые выезжают из страны, по 900 евро на взрослого человека.

Но пока что эта инициатива имеет ограниченный успех. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году было одобрено только одну из 70 заявок.

Интересный факт. В 2024 году подавляющее большинство украинских беженцев в Швеции заявили, что не планируют возвращаться домой.

Чтобы изменить эту тенденцию, новое правительственное предложение хочет увеличить размер выплат до 32 000 евро.

Мы копируем, по сути, датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, но по разным причинам не чувствует, что находит хорошо налаженную жизнь в Швеции,

– сказал он.

Кристерссон признает, что этот метод многим не понравится, однако считает, что он таки будет эффективным.

Я не думаю, что этот метод сработает для многих людей, но у нас действительно есть проблема с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но по сути не интегрируются, по сути не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере люди подумают о возвращении в свою страну происхождения,

– заявил Кристерссон.

Предложение должно вступить в силу 1 января 2026 года.