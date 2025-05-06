Ульф Крістерссон заявив, що існує "абсолютна необхідність взяти під контроль міграцію" в країні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Скільки Швеція планує платити мігрантам за виїзд

Наразі Швеція платить мігрантам, які виїжджають з країни, по 900 євро на дорослу особу.

Але поки що ця ініціатива має обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.

Цікавий факт. У 2024 році переважна більшість українських біженців у Швеції заявили, що не планують повертатися додому.

Щоб змінити цю тенденцію, нова урядова пропозиція хоче збільшити розмір виплат аж до 32 000 євро.

Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції,

– сказав він.

Крістерссон визнає, що цей метод багатьом не сподобається, проте вважає, що він таки буде ефективним.

Я не думаю, що цей метод спрацює для багатьох людей, але у нас справді є проблема з інтеграцією, і якщо люди, які мають законне право залишатися у Швеції, але по суті не інтегруються, по суті не цінують шведський спосіб життя, то принаймні люди подумають про повернення до своєї країни походження,

– заявив Крістерссон.

Пропозиція має набути чинності 1 січня 2026 року.