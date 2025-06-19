Міністр юстиції та цифрових технологій Естонії Лііса Пакоста та міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер підписали угоду про оренду естонської в'язниці для утримання шведських ув'язнених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

Читайте також Вже за межею розумного: в Іспанії знову різке здорожчання готелів та хостелів

Швеція орендує естонську тюрму для своїх в'язнів

В'язниця в Тарту, яка була заснована у 2000 році й розрахована на 933 ув'язнених, братиме участь у новій угоді між Естонією та Швецією. Згідно з умовами, Естонія надасть Швеції 400 камер протягом наступних 5 років для розміщення близько 600 ув'язнених в одно- та двомісних камерах.

Відбір ув'язнених здійснюватимуть представники служб безпеки обох країн. Лише ті ув'язнені, які не становлять загрози для безпеки, не мають зв'язків з організованою злочинністю і психічних розладів, зможуть перевестися до естонської установи.

Після переведення цим ув'язненим буде заборонено залишати територію в'язниці, і вони повинні бути повернуті до Швеції щонайменше за місяць до закінчення терміну покарання.

Приблизно 300 ув'язнених наразі перебувають у в'язниці Тарту, а найближчим часом їх планують перевести до Талліннської та Віруської в'язниць. Тим часом очікується, що перша група шведських ув'язнених прибуде до естонської пенітенціарної системи в першій половині 2026 року.

Цікаво, що раніше Швеція заявила про збільшення суму стимулу за виїзд з країни. Це стосується мігрантів.

У скільки це обійдеться Швеції

Швеція зобов'язалася платити Естонії 30,6 мільйона євро щорічно за місця у камерах, з додатковою платою в розмірі 8 500 євро на місяць за кожного додаткового ув'язненого. Ця домовленість передбачає щорічне збільшення плати на 3,5%.

Наразі вартість утримання одного ув'язненого в Естонії становить від 3 500 до 5 000 євро на місяць.

Важливо, що Швеція покриватиме всі витрати, пов'язані з утриманням цих в'язнів, гарантуючи, що естонські платники податків не зіткнуться з додатковим фінансовим тягарем в межах цієї угоди.