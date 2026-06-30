Французькі АЕС не витримують спеки: країна скорочує виробництво електроенергії

Франція зіткнулася з новими наслідками аномальної спеки. Через перегрів річок, вода з яких використовується для охолодження реакторів, державна енергетична компанія EDF була змушена знизити потужність низки атомних електростанцій.

У результаті виробництво атомної електроенергії опустилося до найнижчого рівня майже за дев'ять місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

Дивіться також До 1400 смертей на добу: Франція потерпає від рекордної спеки, морги у Парижі переповнені

За інформацією оператора, середній обсяг виробництва електроенергії на французьких АЕС 28 червня впав нижче 33 ГВт. Це найнижчий показник із 5 жовтня 2025 року. Хоча температура повітря після піку спеки почала знижуватися, річки, які використовуються для охолодження реакторів, залишаються надто теплими. Через це компанія EDF змушена обмежувати роботу окремих енергоблоків.

Чому спека впливає на роботу АЕС?

Французькі атомні електростанції використовують воду з річок для охолодження реакторів. Після цього нагріта вода повертається у водойми. Екологічне законодавство Франції встановлює жорсткі температурні обмеження, щоб захистити річкові екосистеми.

Якщо температура води перевищує допустимі норми, оператори зобов'язані зменшувати виробництво електроенергії або тимчасово зупиняти реактори. За оцінками EDF, потенційні обмеження можуть торкнутися шести атомних майданчиків загальною потужністю близько 18 ГВт.



Чому спека впливає на роботу АЕС / Фото Unsplash

Побоювання щодо скорочення генерації швидко позначилися на енергетичному ринку. Липневі ф'ючерси на електроенергію у Франції в понеділок подорожчали на 27%, до 81,01 євро за мегават-годину. Це найвищий рівень для найближчого місячного контракту з січня. Крім того, скоротилися й обсяги експорту французької електроенергії до сусідніх країн.

Яке рішення ухвалила влада для стабілізації енергосистеми?

Щоб забезпечити стабільність енергосистеми, Франція збільшила виробництво електроенергії на газових електростанціях. Минулого тижня добова генерація з природного газу досягла найвищого рівня з початку лютого.

Цікаво! Подібна ситуація виникла й в інших країнах Європи. Зокрема, в Угорщині уряд був змушений тимчасово послабити екологічні обмеження для атомної електростанції Paks, після того як температура води в Дунаї перевищила встановлені нормативи.

Що відомо про аномальну спеку в Європі?

Наприкінці червня Франція пережила одну з найпотужніших хвиль спеки за всю історію метеоспостережень. Через екстремальні температури влада:

запроваджувала найвищий рівень погодної небезпеки,

коригувала роботу залізничного транспорту,

тимчасово обмежувала роботу окремих енергетичних об'єктів.

За даними французького Національного агентства громадського здоров'я, аномальна спека також призвела до приблизно 1000 смертей, пов'язаних із високими температурами.