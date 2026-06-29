Про це пише AP.

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Яка ситуація у Франції?

За даними місцевих служб, температура в столиці сягала +44 градусів, що спричинило критичне навантаження на медичну та похоронну інфраструктуру. У низці моргів усі холодильні місця зайняті, через що працівники змушені відмовляти новим зверненням і шукати тимчасові рішення для зберігання тіл. Представники похоронної сфери повідомляють про сотні дзвінків щодня та брак ресурсів для обслуговування всіх запитів.

Частину тіл уже перевозять у віддалені регіони або тимчасово зберігають поза межами міських моргів. Французька служба громадського здоров'я фіксує значне зростання смертності у пік спеки.

Найбільше постраждали люди віком понад 65 років, особливо ті, хто жив сам або перебував у будинках для літніх людей. У деякі дні показники смертності перевищували 1 400 випадків на добу. Влада змушена розгортати додаткові місця зберігання тіл, зокрема тимчасові холодильні модулі при лікарнях та муніципальних установах. Проте навіть ці заходи не покривають зростаючий попит.

Фахівці нагадують, що аналогічна хвиля спеки у 2003 році спричинила тисячі смертей у Європі. Тоді це стало приводом для реформ у сфері догляду за літніми людьми, однак нинішня ситуація знову демонструє вразливість системи під час екстремальних температур. Метеорологи попереджають, що спека в регіоні ще триватиме, а наслідки для здоров'я населення можуть бути довготривалими.

Нагадаємо, у Німеччині зафіксовано новий температурний рекорд – +41,5 градуса, що стало одним із найвищих показників за всю історію спостережень. Синоптики попереджають, що це ще не пік спеки, і температура може зрости понад +42 градуси. Аномальна спека вже створює ризики для транспорту та енергосистеми через перегрів інфраструктури та зростання навантаження на електромережі.