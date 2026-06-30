В результате производство атомной электроэнергии опустилось до самого низкого уровня почти за девять месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации оператора, средний объем производства электроэнергии на французских АЭС 28 июня упал ниже 33 ГВт. Это самый низкий показатель с 5 октября 2025 года. Хотя температура воздуха после пика жары начала снижаться, реки, используемые для охлаждения реакторов, остаются слишком теплыми. Из-за этого компания EDF вынуждена ограничивать работу отдельных энергоблоков.

Почему жара влияет на работу АЭС?

Французские атомные электростанции используют воду из рек для охлаждения реакторов. После этого нагретая вода возвращается в водоемы. Экологическое законодательство Франции устанавливает жесткие температурные ограничения, чтобы защитить речные экосистемы.

Если температура воды превышает допустимые нормы, операторы обязаны сокращать выработку электроэнергии или временно останавливать реакторы. По оценкам EDF, потенциальные ограничения могут коснуться шести атомных площадок общей мощностью около 18 ГВт.



Почему жара влияет на работу АЭС / Фото Unsplash

Опасения по поводу сокращения генерации быстро отразились на энергетическом рынке. Июльские фьючерсы на электроэнергию во Франции в понедельник подорожали на 27%, до 81,01 евро за мегаватт-час. Это самый высокий уровень для ближайшего месячного контракта с января. Кроме того, сократились и объемы экспорта французской электроэнергии в соседние страны.

Какое решение приняли власти для стабилизации энергосистемы?

Чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, Франция увеличила производство электроэнергии на газовых электростанциях. На прошлой неделе суточная генерация на природном газе достигла самого высокого уровня с начала февраля.

Интересно! Подобная ситуация возникла и в других странах Европы. В частности, в Венгрии правительство было вынуждено временно ослабить экологические ограничения для атомной электростанции Paks после того, как температура воды в Дунае превысила установленные нормативы.

Что известно об аномальной жаре в Европе?

В конце июня Франция пережила одну из самых сильных волн жары за всю историю метеонаблюдений. Из-за экстремальных температур власти:

ввели наивысший уровень погодной опасности,

скорректировали работу железнодорожного транспорта,

временно ограничивали работу отдельных энергетических объектов.

По данным французского Национального агентства общественного здравоохранения, аномальная жара также привела к примерно 1000 смертей, связанных с высокими температурами.