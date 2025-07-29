У французькому містечку продають будинки за 1 євро: як завжди, є "але"
- Місто Амбер у Франції запровадило програму продажу будинків за 1 євро, щоб залучити нових мешканців та оживити громаду.
- Програма має на меті зменшити кількість незаселених районів міста, яких наразі понад 60%.
Французьке місто Амбер оголосило про впровадження популярної житлової програми, яка дозволяє придбати житло всього за 1 євро. Ця ініціатива, спрямована на активізацію місцевих громад та залучення нових мешканців, раніше була успішно випробувана в Італії та Іспанії.
Купити такий будинок може будь-яка особа, але, як завжди, є нюанс. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Як купити у Франції будинок за 1 євро?
Амбер – невелика французька провінція, яка розташована за 134 кілометри на захід від Ліона. Там стикаються зі значною демографічною проблемою: наразі мешканців лише 6 500.
Щоб оживити громаду, місцева влада запровадила 5-річну програму, спрямовану на залучення нових мешканців. Ключовим компонентом цієї ініціативи є продаж будинків всього за 1 євро – стратегія, яка раніше дала позитивні результати в Італії та Іспанії.
Мальовнича провінція Амберт / Фото Agoda
Однак, потенційним покупцям слід звернути увагу на те, що є певні умови: нові власники житла повинні будуть відремонтувати його у визначений термін, причому витрати на ремонт можуть становити тисячі євро.
Попри ці вимоги, пропозиція залишається привабливою, особливо у порівнянні зі стартовими цінами на недобудовані квартири у великих містах країни – близько 150 000 євро.
Наразі понад 60% деяких районів Амбера незаселені. Зацікавлені особи можуть звернутися до мерії для отримання додаткової інформації про цю можливість.
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