Лише "ciao" буде замало: добірка необхідних фраз в Італії

Мандрівникам, які вирушають до Італії, варто ознайомитися з базовими італійськими фразами, щоб полегшити спілкування з місцевими. Відомо, що італійці цінують, коли туристи намагаються спілкуватися з ними рідною мовою, навіть якщо це лише кілька простих слів. Цей невеликий жест може значно збагатити враження від подорожі.

24 канал склав список основних фраз, які допоможуть людям орієнтуватися в повсякденних ситуаціях, таких як звернення за допомогою, отримання підказок щодо транспорту або замовлення в ресторані.

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Італійські фрази, які знадобляться в першу чергу

Коли мандрівники готуються до поїздки в Італію, важливим кроком стає опанування загальновживаних італійських фраз для привітання. Знання цих виразів допоможе створити позитивне враження з першої хвилини.

Ось основні італійські фрази привітання:

Buongiorno – Доброго дня.

Buonasera – Добрий вечір.

Ciao – Привіт/Бувай (неформальне).

Salve – Вітаю (нейтральне).

Come stai? – Як справи?.

Piacere di conoscerti – Приємно познайомитися.

Benvenuto – Ласкаво просимо.

Buonanotte – На добраніч.

Arrivederci – До побачення.

Ввічливість та непередбачувані ситуації

Grazie – Дякую.

Per favore – Будь ласка.

Scusi – Перепрошую.

Quanto costa...? – Скільки коштує…?.

Posso vedere...? – Чи можу я подивитися…?.

Non capisco – Я не розумію.

Mi sono perso – Я заблукав.

Ho bisogno di aiuto – Мені потрібна допомога.

Cosa devo fare? – Що мені робити?.

C'è qualcuno che parla inglese? – Чи є хтось, хто говорить англійською?.



Добірка необхідних фраз в Італії / Фото Unsplash

Спілкування в аеропорту чи транспорті

Dov'è...? – Де розташований…?.

Come posso arrivare a...? – Як я можу дістатися до…?.

Dove si trova il terminal? – Де розташований термінал?.

A che ora parte il volo per...? – Коли вилітає рейс до…?.

Dove posso comprare un biglietto? – Де я можу купити квиток?.

Quanto costa il biglietto per…? – Скільки коштує квиток у…?.

Спілкування в закладах

Vorrei ordinare – Я б хотів замовити.

Il menù, per favore – Меню, будь ласка.

Un bicchiere d'acqua, per favore – Один стакан води, будь ласка.

Il conto, per favore – Рахунок, будь ласка.

Posso pagare con la carta? – Чи можу я оплатити карткою?.

Очевидно, це далеко не повний італійський розмовник, але це та база, яка допоможе приємно спілкуватися з місцевими та бодай трохи орієнтуватися у місті.