В Іспанії переповнюється древня гребля, що ніколи не тримала воду: тисячі людей евакуюють

Гребля, що вже понад століття стояла зовсім суха, скоро опиниться перед загрозою переповнення – і це вже спричинило надзвичайну ситуацію.

Вже 11 000 людей довелося евакуювати з їхніх домівок на півдні Іспанії, адже гребля Монтехаке вже вичерпала свою місткість, пише Express.

Чому гребля в Іспанії скоро переповниться?

102 роки гребля, прихована серед гір над Рондою у внутрішній Андалусії, залишалася "непотрібним", але неймовірним інженерним об'єктом. Втім, після шторму Леонардо, що вирував країною попереднього тижня, гребля, яку місцеві називали "дамбою-привидом", ожила.

Величезні підземні печерні системи, що осушували водосховище Ембальсе-де-Монтехаке, засмітилися – і це враз створило величезне навантаження води на вапнякову ущелину. Вода піднялася так високо, що від вершини греблі її відділяє всього чверть метра – і існують реальні побоювання, що вона не витримає тиску води.

Чому греблю Монтехаке називали непотрібною?

Гребля почала діяти ще 1924 року, і її збудували всього за 9 місяців. Втім, майже ціле століття вона стояла без діла – а все через те, що архітектор греблі вчасно не зрозумів, що С'єра-да-Грасалема, де стоїть дамба – це не суцільна скеля, а карстовий регіон. Вапнякові гори ніби губка всотують усю воду, що приходить з дощами, а прямо під фундаментом дамби простягається одна з найбільших та найскладніших систем природних печер у Європі. І вода просто просочувалася всередину, а тоді з'являлася за багато миль від дамби.

Ще 1940 року проєкт закинули через його безкорисність – але зараз лише дамба стоїть між величезним потоком води та кількома містами. Та за століття невикористання "зливний отвір" дамби був надійно запечатаний, адже сама гребля слугувала винятково туристичною атракцією.

Гребля в Іспанії скоро переповниться: дивіться відео

І тепер місцева влада не знає, як безпечно спустити рівень води за 83-метровою греблею. Через стару конструкцію та відсутність експлуатації загроза, що матеріал не витримає натиску води, справді висока.

Резервуар, що складає 36 кубічних гектарів (еквівалент 14 400 олімпійських басейнів), вже досяг своєї межі, пише The Olive Press.

