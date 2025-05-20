У Греції оголосили надзвичайний стан: що цього разу "зачепило" країну

Влада муніципалітету Мантуді-Лімні Агіа Анна на півночі грецького острова Евбея офіційно оголосила надзвичайний стан. Це сталося після серії землетрусів, які спостерігали в регіоні протягом доби.

Як запобіжний захід місцева влада заявила, що всі школи в цьому районі будуть закриті у вівторок, 20 травня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ekathimerini.

Читайте також На Канарах масштабні протести проти туристів: люди масово вийшли на вулиці

У Греції надзвичайний стан через землетруси

Управління з питань надзвичайних ситуацій (DAEFK) оголосило три будинки непридатними для проживання і рекомендувало їх знести. Сім'ї, які постраждали від цього рішення, будуть тимчасово розміщені в гостьовому будинку місцевого муніципалітету в Прокопі.

Попередні огляди виявили пошкодження понад 50 будинків, а також декількох муніципальних будівель і шкіл,

– заявив Георгіос Цапурніотіс, мер Мантуді-Лімні-Агія Анна.

Як відомо, 19 травня жителі Афін теж відчули один з підземних поштовхів.

Нагадаємо, раніше, 15 травня, у Туреччині стався землетрус – поштовхи відчували й в Анкарі.