Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Türkiye Today.

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Що відомо про землетрус у Туреччині

Епіцентр землетрусу був у провінції Конья, проте сейсмічна активність відчувалася і в Анкарі, де зараз перебуває Володимир Зеленський разом з українською делегацією.

В Управлінні з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомили, що поштовхи зафіксували близько 15:46 за місцевим часом на глибині понад 18 кілометрів.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що, за попередньою інформацією, наразі не зафіксовано "жодних негативних наслідків".

Нагадаємо, в четвер, 15 травня, Володимир Зеленський прибув до Анкари, щоб зустрітися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. За даними турецьких ЗМІ, закрита для преси двостороння зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

На зустрічі також були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин та радник президента із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.