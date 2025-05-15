Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Türkiye Today.
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Что известно о землетрясении в Турции
Эпицентр землетрясения был в провинции Конья, однако сейсмическая активность ощущалась и в Анкаре, где сейчас находится Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией.
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) сообщили, что толчки зафиксировали около 15:46 по местному времени на глубине более 18 километров.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что, по предварительной информации, пока не зафиксировано "никаких негативных последствий".