В качестве меры предосторожности местные власти заявили, что все школы в этом районе будут закрыты во вторник, 20 мая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ekathimerini.

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В Греции чрезвычайное положение из-за землетрясений

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций (DAEFK) объявило три дома непригодными для проживания и рекомендовало их снести. Семьи, пострадавших от этого решения, будут временно размещены в гостевом доме местного муниципалитета в Прокопе.

Предварительные осмотры выявили повреждения более 50 домов, а также нескольких муниципальных зданий и школ,

– заявил Георгиос Цапурниотис, мэр Мантуди-Лимни-Агия Анна.

Как известно, 19 мая жители Афин тоже ощутили один из подземных толчков.

Напомним, ранее, 15 мая, в Турции произошло землетрясение – толчки ощущали и в Анкаре.