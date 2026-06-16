Вже з 2027 року тисячі українців зможуть отримати громадянство в Німеччині: що потрібно зробити

Вже навесні 2027 року мільйони українців вже матимуть п'ятирічний стаж проживання у країнах ЄС – а в багатьох країнах це є основною умовою отримання громадянства. Тож чимало німецьких медіа вже пишуть, що очікують "безпрецедентну хвилю заяв".

З одного боку чимало українців, зокрема й у Німеччині, готуються подавати заяви на отримання громадянства країн ЄС. Водночас канцлер ФРН обіцяє Києву "допомогти полегшити українським громадянам повернення" до України, пише "Радіо Свобода".

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Чи зможуть українці отримати громадянство в ЄС?

Українка Марія Брусова вже двічі переселенка: у 2014 році їй довелося виїхати з Луганська, а у 2022 жінка вже їхала з сином та мамою до Німеччини з Харкова. І вона вирішила подаватися навесні, коли житиме в країні вже протягом п'яти років, і на постійне проживання в Німеччині, і на громадянство.

У стані переселенки я живу уже 12 років. Я знаю, як з цим справлятися. І я відразу вирішила, що я буду жити так, ніби я тут залишаюся. А якщо повернеться знову "наша кулька" якимось іншим боком, тоді будемо вирішувати проблеми по мірі надходження,

– пояснила жінка.

Одна з важливих умов, за яких українці з тимчасовим захистом можуть претендувати на громадянство – це оформлення німецьких документів. І таких людей, як Марія, у Німеччині 23 тисячі. А працевлаштованих біженців, що живуть за параграфом §24, взагалі 300 000.

І вже наступного року вони можуть подаватися на громадянство Німеччини, пише Welt. Втім, наразі не в усіх з 16 земель країни правову ситуацію українських біженців трактують однаково: в деяких містах вже готуються до напливу заяв, а в інших наполягають, що українці з тимчасовим захистом взагалі не мають права претендувати на громадянство.

Ось основні умови отримання громадянства у більшості країн ЄС:

проживання в країні протягом 5 років;

певний робочий стаж;

знання мови.

Сам собою тимчасовий захист не дає можливості подаватися на громадянство, а ось проживання на підставі параграфа 24 може бути зараховане до необхідного терміну після переходу на інший тип дозволу на проживання.

Але питання громадянства – це власна компетенція кожної з земель, і міністерство внутрішніх справ Німеччини не може надавати землям юридичні вказівки щодо того, як застосовувати закон.

В інших країнах ЄС ситуація інша – два роки тому, порадившись з Києвом, у ЄС вирішили, що п'ятирічний стаж під тимчасовим захистом для отримання дозволу проживання в Євросоюзі зараховувати не будуть.

Та крім загальноєвропейської картки існують і національні дозволи, що дають право залишатися в одній конкретній країні. І вже після їх отримання для українців відкривається шлях до громадянства. Наприклад, у Польщі українці можуть перейти на статус CUKR – та для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.