Дуже багато вимог: як отримати громадянство Німеччини

Отримання німецького громадянства – складний та тривалий процес. Крім того, у більшості випадків необхідно відмовитися від попереднього громадянства.

Як отримати громадянство Німеччини, читайте на 24 Канал.

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Як отримати німецький паспорт: основні вимоги

Передусім заявник повинен легально проживати в Німеччині протягом щонайменше 8 років. Цей термін можуть скоротити до 7 років за умови успішного проходження інтеграційного курсу або до 6 років при особливих інтеграційних досягненнях.

При цьому необхідно мати стабільне джерело доходу, достатнє для забезпечення себе та своєї родини без потреби в державній соціальній допомозі.

І, звісно, необхідно мати відсутність судимостей. Крім цього, потрібно буде скласти тест на громадянство (Einbürgerungstest), який перевіряє знання правової системи, суспільного ладу та умов життя в Німеччині.

Також необхідно буде підтвердити знання німецької мови на рівні B1 або вище відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

На додачу, заявник повинен письмово визнати прихильність до Основного закону Німеччини (Grundgesetz) та відмовитися від попереднього громадянства.

Зверніть увагу. Існують випадки коли подвійне громадянство дозволяється. Це можливо, наприклад, для громадян ЄС або у випадках, коли відмова від попереднього громадянства є надто складною або неможливою.

Процес натуралізації може тривати від кількох місяців до року, а в деяких випадках навіть більше.



Паспорт громадянина Німеччини / Imago

Перш ніж подати заявку на громадянство, радимо спочатку проконсультуватися в місцевому відомстві у справах громадянства (Einbürgerungsbehörde) для перевірки відповідності вимогам та уточнення детальнішої інформації.

Хто ще може отримати громадянство Німеччини