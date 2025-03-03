Как получить гражданство Германии, читайте на 24 Канал.
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Как получить немецкий паспорт: основные требования
Прежде всего заявитель должен легально проживать в Германии в течение не менее 8 лет. Этот срок могут сократить до 7 лет при условии успешного прохождения интеграционного курса или до 6 лет при особых интеграционных достижениях.
При этом необходимо иметь стабильный источник дохода, достаточный для обеспечения себя и своей семьи без необходимости в государственной социальной помощи.
И, конечно, необходимо иметь отсутствие судимостей. Кроме этого, нужно будет сдать тест на гражданство (Einbürgerungstest), который проверяет знание правовой системы, общественного строя и условий жизни в Германии.
Также необходимо будет подтвердить знание немецкого языка на уровне B1 или выше в соответствии с Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию.
В дополнение, заявитель должен письменно признать приверженность Основному закону Германии (Grundgesetz) и отказаться от предыдущего гражданства.
Обратите внимание. Существуют случаи, когда двойное гражданство разрешается. Это возможно, например, для граждан ЕС или в случаях, когда отказ от предыдущего гражданства является слишком сложным или невозможным.
Процесс натурализации может длиться от нескольких месяцев до года, а в некоторых случаях даже больше.
Паспорт гражданина Германии / Imago
Прежде чем подать заявку на гражданство, советуем сначала проконсультироваться в местном ведомстве по делам гражданства (Einbürgerungsbehörde) для проверки соответствия требованиям и уточнения более подробной информации.
Кто еще может получить гражданство Германии
- Ребенок автоматически получает гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Германии.
- Дети иностранцев, рожденные в Германии, могут получить гражданство при условии, если хотя бы один из родителей прожил в стране легально не менее 8 лет и имеет постоянный вид на жительство.
- Иностранцы, которые женились на гражданине Германии, могут получить гражданство через 3 года проживания в стране, если находятся в браке минимум 2 года.
- Люди, которые имеют немецкое происхождение (а также сохранили язык и традиции), могут получить гражданство по упрощенной процедуре.
- Гражданство могут получить и люди еврейского происхождения, если они переселились в Германию по программе возвращения евреев.