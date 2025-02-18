3 країни ЄС, які найшвидше видають громадянство: умови та терміни

Отримати громадянство в країнах ЄС – складний і тривалий процес. Однак деякі держави пропонують відносно швидші шляхи, зокрема через інвестиції.

Про 3 країни ЄС, які наразі найшвидше видають громадянство, розповідає 24 Канал.

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Мальта

Мальта пропонує програму натуралізації за інвестиції, яка дозволяє отримати громадянство в найкоротші терміни серед країн ЄС – всього за кілька років.

Для того, щоб стати громадянином Мальти за рік, потрібно зробити внесок до державного фонду в розмірі 750 000 євро. Тим, хто зробить внесок у розмірі 600 000 євро, громадянство видають за 3 роки.

Але, крім цього, необхідно придбати або орендувати нерухомість на Мальті та зробити додатковий благодійний внесок у розмірі 10 000 євро.



Мальта найшвидше видає громадянство серед інших країн ЄС / Pexels

Португалія

Португалія пропонує програму "Золота віза", яка дозволяє інвесторам отримати посвідку на проживання, а згодом і громадянство.

Ціна питання – інвестиції від 280 000 євро, які дають право на постійне проживання. Отримавши посвідку на постійне проживання, через 5 років можна буде подати заявку на отримання громадянства.



Власники "Золотої візи" можуть стати громадянами Португалії за 5 років / Pexels

Швеція

Хоча Швеція не має спеціальних інвестиційних програм для отримання громадянства, вона відома високим відсотком успішних натуралізацій.

Зазвичай для того, щоб отримати громадянство цієї країни, потрібно прожити там мінімум 5 років на законних підставах. Для людей, які отримати статус біженця або додатковий захист у Швеції, мінімальний термін проживання для натуралізації становить 4 роки.

Згідно з дослідженням, проведеним канадським імміграційним агентством CanadaCIS, кожен десятий заявник (9,3%) отримує шведське громадянство.



Швеція надає біженцям громадянство за 4 роки проживання / Pexels

Зверніть увагу. Міністерство юстиції Швеції запропонувало збільшити термін натуралізації до 8 років й посилити вимоги до заявників, які включають відсутність кримінальних правопорушень та заборгованостей. Якщо уряд країни схвалить пропозицію, то зміни можуть набути чинності 1 червня 2026 року. Однак люди, які подадуть заявку до цього, розглядатимуться за чинним законодавством.

Якщо ви не проживаєте у Швеції й не хочете ризикувати, то також доволі швидким варіантом є Греція. Там громадянство можна отримати за 7 років постійного проживання за програмою "Золота віза".