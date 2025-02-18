О 3 странах ЕС, которые сейчас быстрее всего выдают гражданство, рассказывает 24 Канал.
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Мальта
Мальта предлагает программу натурализации за инвестиции, которая позволяет получить гражданство в кратчайшие сроки среди стран ЕС – всего за несколько лет.
Для того, чтобы стать гражданином Мальты за год, нужно сделать взнос в государственный фонд в размере 750 000 евро. Тем, кто сделает взнос в размере 600 000 евро, гражданство выдают за 3 года.
Но, кроме этого, необходимо приобрести или арендовать недвижимость на Мальте и сделать дополнительный благотворительный взнос в размере 10 000 евро.
Мальта быстрее всего выдает гражданство среди других стран ЕС / Pexels
Португалия
Португалия предлагает программу "Золотая виза", которая позволяет инвесторам получить вид на жительство, а впоследствии и гражданство.
Цена вопроса – инвестиции от 280 000 евро, которые дают право на постоянное проживание. Получив постоянный вид на жительство, через 5 лет можно будет подать заявку на получение гражданства.
Владельцы "Золотой визы" могут стать гражданами Португалии за 5 лет / Pexels
Швеция
Хотя Швеция не имеет специальных инвестиционных программ для получения гражданства, она известна высоким процентом успешных натурализаций.
Обычно для того, чтобы получить гражданство этой страны, нужно прожить там минимум 5 лет на законных основаниях. Для людей, которые получить статус беженца или дополнительную защиту в Швеции, минимальный срок проживания для натурализации составляет 4 года.
Согласно исследованию, проведенному канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, каждый десятый заявитель (9,3%) получает шведское гражданство.
Швеция предоставляет беженцам гражданство за 4 года проживания / Pexels
Обратите внимание. Министерство юстиции Швеции предложило увеличить срок натурализации до 8 лет и ужесточить требования к заявителям, которые включают отсутствие уголовных правонарушений и задолженностей. Если правительство страны одобрит предложение, то изменения могут вступить в силу 1 июня 2026 года. Однако люди, которые подадут заявку до этого, будут рассматриваться по действующему законодательству.
Если вы не проживаете в Швеции и не хотите рисковать, то также довольно быстрым вариантом является Греция. Там гражданство можно получить за 7 лет постоянного проживания по программе "Золотая виза".