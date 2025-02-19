Хлопець радикально помстився жінці в літаку й зняв це на відео: коментарі розділилися

Блогер, який летів у літаку, вирішив "провчити" жінку, яка порушила його особистий простір. Вона сиділа позаду, але простягла ноги так, що вони виглядали з-під його сидіння.

Хлопець вирішив нічого не казати й зробити пасажирці неприємно, щоб вона сама забрала ноги. Він опублікував відео "помсти" на своїй сторінці у фейсбуці, пише 24 Канал із посиланням на Cam Casey.

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Як хлопець помстився жінці в літаку

Блогер зняв на відео, як "помстився" дівчині, яка простягнула ноги під його сидіння. Видно, що вона була у в'єтнамках, а її ноги справді дещо вилізли за межі переднього крісла.

Однак хлопець не зробив їй зауваження, а просто вилив воду на ноги сусідки. Чути, що дівчина перелякалася та забрала їх.

"Миттєва Карма в літаку", – написав блогер у дописі.

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Коментарі під відео розділилися. Багато хто підтримав хлопця, однак інша частина зауважила, що дівчина могла просто не усвідомлювати, як далеко простягаються її ноги, тож слід було спершу чемно запитати.

Уважні коментатори також звернули на те, що юнак також простягнув свої ноги під сидіння сусіда попереду.

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