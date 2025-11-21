Кермовий засидівся в телефоні: у Південній Кореї пором випадково влетів в острів

У Південній Кореї стався інцидент за участю пасажирського порома Queen Jenuvia II, який врізався у скелястий острівець. Це сталося через те, що кермовий відволікся на мобільний телефон.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що сталося?

Інцидент трапився ввечері 19 листопада близько 20:15 за місцевим часом. Пором, який рухався зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину, мав прибути до порту Мокпхо менш ніж за годину. Він вирушив з острова Чеджу, а подорож мала тривати приблизно 4 години.

Однак судно сіло на мілину після того, як кермовий – перший помічник капітана – пропустив поворот, відволікшись на перегляд новин на телефоні.



У Південній Кореї пором врізався в острів / Фото The New York Times

Що відомо про пасажирів?

Після зіткнення пасажирів успішно евакуювали, більшість отриманих травм були легкими або проявлялися у вигляді запаморочення. Берегова охорона затримала першого помічника капітана та самого капітана судна. Спочатку кермовий намагався виправдатися, заявивши про несправність керма, але згодом зізнався, що саме переглядав новини на смартфоні у момент, коли мав виконувати маневр.

Цікаво! Капітан, який під час аварії не перебував у рубці, також отримав звинувачення у невиконанні службових обов'язків. За даними The Guardian, у Південній Кореї за заподіяння шкоди здоров'ю через грубу недбалість може загрожувати до п'яти років ув'язнення.

