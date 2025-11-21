Рулевой засиделся в телефоне: в Южной Корее паром случайно влетел в остров

В Южной Корее произошел инцидент с участием пассажирского парома Queen Jenuvia II, который врезался в скалистый островок. Это произошло из-за того, что рулевой отвлекся на мобильный телефон.

Что произошло?

Инцидент произошел вечером 19 ноября около 20:15 по местному времени. Паром, который двигался со скоростью около 40 километров в час, должен был прибыть в порт Мокпхо менее чем за час. Он отправился с острова Чеджу, а путешествие должно было длиться примерно 4 часа.

Однако судно село на мель после того, как рулевой – первый помощник капитана – пропустил поворот, отвлекшись на просмотр новостей на телефоне.



В Южной Корее паром врезался в остров / Фото The New York Times

Что известно о пассажирах?

После столкновения пассажиров успешно эвакуировали, большинство полученных травм были легкими или проявлялись в виде головокружения. Береговая охрана задержала первого помощника капитана и самого капитана судна. Сначала рулевой пытался оправдаться, заявив о неисправности руля, но впоследствии признался, что именно просматривал новости на смартфоне в момент, когда должен был выполнять маневр.

Интересно! Капитан, который во время аварии не находился в рубке, также получил обвинения в невыполнении служебных обязанностей. По данным The Guardian, в Южной Корее за причинение вреда здоровью из-за грубой халатности может грозить до пяти лет заключения.

