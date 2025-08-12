Одна из пассажирок лайнера заметила, что чей-то телефон упал на край лайнера и завис в нескольких сантиметрах от воды. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в тиктоке @abbythepremedrunner, пишет 24 Канал.

Как судьба телефона всколыхнула сеть?

Неприятный инцидент произошел на борту 12-этажного круизного лайнера Icon of the Seas компании Royal Caribbean.

24-летняя пассажирка Эбби Моррис из США заметила чей-то телефон на узком выступе корпуса корабля. Он завис буквально в нескольких сантиметрах от воды.

Телефон упал на корпус корабля: смотрите видео

Смартфон лежал на самом краю под всеми балконами и каютами. Девушка сообщила о находке члену экипажа, но после ужина гаджет все еще находился на месте.

Видео быстро завирусилось в сети, ведь уронить смартфон в море – один из самых больших страхов во время путешествия. Некоторые из комментаторов написали, что даже рискнули бы спуститься за устройством.

Судьба смартфона осталась неизвестной. Девушка призналась, что на следующий день уже не ходила проверять, или он до сих пор там лежит.

