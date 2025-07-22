Размер сбора зависит от сезона и порта высадки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Какой сбор на высадку в Греции с круизных лайнеров?

С 1 июня по 30 сентября за высадку в портах на островах Миконос и Санторини надо будет заплатить 20 евро, за высадку в других портах страны – 5 евро.

за высадку в портах на островах Миконос и Санторини надо будет заплатить 20 евро, за высадку в других портах страны – 5 евро. С 1 по 31 октября и с 1 апреля и с 1 апреля по 31 мая за высадку в портах островов Миконос и Санторини – 12 евро, в других портах страны – 3 евро.

по 31 мая за высадку в портах островов Миконос и Санторини – 12 евро, в других портах страны – 3 евро. С 1 ноября по 31 марта налог на высадку в Миконосе и Санторини – 4 евро, в других портах – 1 евро.

Сбор будет оплачиваться за каждый день высадки в порту. Налог властям будут перечислять круизные компании, которые и будут взимать сбор с каждого пассажира.

Если же круизная компания решит не платить сбор, то власти могут запретить высадку туристов. Новые правила начали действовать с 21 июля 2025 года.

К слову, недавно Канны недавно Канны запретили заходить в порты круизным лайнерам, которые имеют на борту более тысячи пассажиров.