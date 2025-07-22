Розмір збору залежить від сезону та порту висадки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Який збір на висадку в Греції з круїзних лайнерів?

З 1 червня по 30 вересня за висадку в портах на островах Міконос та Санторіні треба буде заплатити 20 євро, за висадку в інших портах країни – 5 євро.

за висадку в портах на островах Міконос та Санторіні треба буде заплатити 20 євро, за висадку в інших портах країни – 5 євро. З 1 по 31 жовтня та з 1 квітня по 31 травня за висадку в портах островів Міконос та Санторіні – 12 євро, в інших портах країни – 3 євро.

по 31 травня за висадку в портах островів Міконос та Санторіні – 12 євро, в інших портах країни – 3 євро. З 1 листопада по 31 березня податок на висадку в Міконосі та Санторіні – 4 євро, в інших портах – 1 євро.

Збір оплачуватиметься за кожен день висадки у порту. Податок владі перераховуватимуть круїзні компанії, які й стягуватимуть збір із кожного пасажира.

Якщо ж круїзна компанія вирішить не платити збір, то влада може заборонити висадку туристів. Нові правила почали діяти з 21 липня 2025 року.

До слова, нещодавно Канни заборонили заходити у порти круїзним лайнерам, які мають на борту понад тисячу пасажирів.