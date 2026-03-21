Грошей стане менше: Ірландія перегляне допомогу українським біженцям

В Ірландія уряд заявив про поступове скорочення фінансової підтримки громадянам, які надають житло українським біженцям. Мовиться про програму Accommodation Recognition Payment (ARP), запроваджену після початку повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про зміни повідомив Колм Брофі під час виступу в парламенті, передає The Irish Times.

Що зміниться для українських біженців в Ірандії?

За його словами, програму планують поступово згорнути – вона діятиме до березня 2027 року, після чого буде повністю припинена. Найближчим часом розмір щомісячної виплати зменшать із 600 до 400 євро.

Настав час для завершення цієї схеми,

– наголосив міністр, пояснивши, що уряд прагне поетапно відмовитися від тимчасових механізмів підтримки.

Важливо! Завдяки програмі ARP житло в Ірландії отримали близько 42 тисяч громадян України – їх розмістили у понад 23 тисячах домогосподарств по всій країні. Щомісячні витрати держави на ці виплати становлять приблизно 14,5 мільйона євро.

Водночас уряд планує змінити підхід до розміщення біженців і відмовитися від практики використання готелів. За словами посадовців, це дозволить повернути готельний фонд туристичній галузі та місцевим громадам.



Що цьому передувало?

Як зазначає BreakingNews.ie, скорочення виплат є частиною ширшої політики Ірландії щодо поступового завершення екстрених програм допомоги українцям. Уряд зазначає, що дедалі більше громадян України самостійно знаходять житло та інтегруються у звичайний ринок оренди.

Виплати за програмою ARP вже неодноразово змінювалися:

спочатку вони становили 400 євро,

згодом були підвищені до 800 євро,

а у 2024 році знижені до 600 євро.

За оцінками уряду, ця програма частково впливала на ринок оренди, стимулюючи власників житла виходити з приватного сектору. Таким чином, Ірландія поступово переходить від кризових рішень до довгострокової політики у сфері житла та підтримки біженців.

В яких країнах поменшало українських біженців?

Станом на кінець 2025 року близько 4,35 мільйона громадян України перебували під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу. Попри те, що загальна кількість залишається значною, у низці держав зафіксували поступове скорочення числа українських біженців.

Така динаміка може свідчити як про повернення частини людей в Україну, так і про їхнє переміщення до інших країн Європи у пошуках роботи, житла чи кращих умов проживання. Зокрема, протягом останнього місяця кількість українців із тимчасовим захистом зменшилася у Франція, Естонія, Латвія та Бельгія.