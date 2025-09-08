У суботу, 6 вересня, в Португалії та Іспанії знову спалахнули лісові пожежі. Сотні рятувальників брали участь у боротьбі зі стихією.

Літо 2025 року виявилося особливо складним для регіону, оскільки там сталося чимало руйнівних пожеж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Що відомо про нові пожежі в Іспанії та Португалії?

У центральній Португалії в місті Сей спалахнула масштабна лісова пожежа, що змусила 600 пожежників боротися з полум'ям, яке посилювалося сильним вітром.

Влада перекрила кілька доріг у цьому районі, оскільки першочерговим завданням був захист будинків. Поліція заарештувала підозрюваного, якого вважають відповідальним за підпал.

Тим часом в Іспанії в суботу влада вжила запобіжних заходів, закривши невелике село Кастроміль на північному заході країни через пожежу неподалік. Цей регіон є особливо вразливим, оскільки в серпні він пережив сильні лісові пожежі.

За повідомленнями, одна з пожеж в Іспанії розгорілася знову, що було спричинено поривчастим вітром. Це підтвердило джерело з міністерства охорони навколишнього середовища Кастилії та Леона.



Іспанія та Португалії страждає від лісових пожеж / Фото AFP

До слова, в неділю Іспанія скасувала надзвичайний стан, який діяв кілька тижнів після одного з найсильніших спалахів лісових пожеж. Руйнівні пожежі призвели до 4 смертей і спалили понад 300 000 гектарів землі.

Аналогічно, в серпні центральна і північна Португалія зіткнулися з хвилею катастрофічних лісових пожеж, які призвели до 4 смертей і численних поранень.

Як Португалія та Іспанія переживає стихію?

За даними дослідників, лісові пожежі, які цього літа спустошили Піренейський півострів, виявилися на 30% інтенсивнішими, ніж очікувалося за відсутності глобального потепління. Руйнівне полум'я охопило 500 000 гектарів по всьому регіону всього за кілька тижнів, що змусило експертів занепокоїтися через масштаби руйнувань.

Такі інтенсивні лісові пожежі, як цього літа в Іспанії та Португалії, що в доіндустріальному кліматі траплялися раз на 500 років, тепер, за прогнозами, відбуватимуться кожні 15 років.

Експерти пов'язують цю тривожну тенденцію зі зростанням глобальної температури, спричиненим забрудненням довкілля та спалюванням викопних видів палива, таких як вугілля, нафта і газ.