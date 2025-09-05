Величезні лісові пожежі влітку за лічені тижні охопили 500 000 гектарів Піренейського півострова – і самі тільки масштаби цих пожеж вражають дослідників, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Пожежі в Іспанії та Португалії

У доіндустріальному кліматі пожежі такого масштабу, що цього літа охопили Іспанію та Португалію, могли траплятися один раз на 500 років – але зараз, коли світ нагрівається через забруднення, спалювання вугілля, нафти та газу, можна очікувати подібних природних явищ кожні 15 років.

Спекотні, сухіші та вогненебезпечні умови стають все більш поширеними через зміни клімату, що призводить до пожеж безпрецедентної інтенсивності,

– поділилася кліматологиня Клер Барнс.

Дослідники виявили, що вплив зміни клімату на екстремальну спеку навіть сильніший. До індустріалізації максимальні температури, що трималися протягом 10 днів у регіоні, можна було спостерігати тільки раз на 2500 років – а зараз температура зашкалює кожні 13 років.

Окрім того, зміни у землекористування призводять до того, що ризик виникнення неприборканих пожеж зростає. Кілька спекотних середземноморських країн намагаються впоратися із наслідками занедбаності сільськогосподарської місцевості. Дуже часто у селах залишаються літні люди, а молодь, що переїздить до міст, залишає по собі села із високою рослинністю, що легко загоряється.

