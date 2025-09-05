Огромные лесные пожары летом за считанные недели охватили 500 000 гектаров Пиренейского полуострова – и одни только масштабы этих пожаров поражают исследователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Пожары в Испании и Португалии
В доиндустриальном климате пожары такого масштаба, что этим летом охватили Испанию и Португалию, могли случаться один раз в 500 лет – но сейчас, когда мир нагревается из-за загрязнения, сжигания угля, нефти и газа, можно ожидать подобных природных явлений каждые 15 лет.
Жаркие, сухие и огнеопасные условия становятся все более распространенными из-за изменений климата, что приводит к пожарам беспрецедентной интенсивности,
– поделилась климатолог Клэр Барнс.
Исследователи обнаружили, что влияние изменения климата на экстремальную жару даже сильнее. До индустриализации максимальные температуры, державшиеся в течение 10 дней в регионе, можно было наблюдать только раз в 2500 лет – а сейчас температура зашкаливает каждые 13 лет.
Кроме того, изменения в землепользовании приводят к тому, что риск возникновения неукротимых пожаров растет. Несколько жарких средиземноморских стран пытаются справиться с последствиями запущенности сельскохозяйственной местности. Очень часто в селах остаются пожилые люди, а молодежь, что переезжает в города, оставляет после себя села с высокой растительностью, что легко загорается.
Какие еще необычные природные явления случались недавно?
- Мощные лесные пожары поразили не только Пиренейский полуостров, но и Канаду – там огонь охватил гору Андервуд и многие другие территории.
- Вследствие сильной магнитной бури над многими нетипичными регионами недавно можно было заметить северное сияниео. Оно появилось в небе над Великобританией, Канадой и США.
- А вот в Сицилии недавно проснулся вулкан Этна – в связи с этим власти объявили о наивысшем уровне опасности для воздушного движения.