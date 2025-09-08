В субботу, 6 сентября, в Португалии и Испании снова вспыхнули лесные пожары. Сотни спасателей участвовали в борьбе со стихией.

Лето 2025 года оказалось особенно сложным для региона, поскольку там произошло немало разрушительных пожаров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Читайте также Популярный пляж в Испании закрыли из-за появления ядовитых морских слизней

Что известно о новых пожарах в Испании и Португалии?

В центральной Португалии в городе Сей вспыхнул масштабный лесной пожар, что заставило 600 пожарных бороться с пламенем, которое усиливалось сильным ветром.

Власти перекрыли несколько дорог в этом районе, поскольку первоочередной задачей была защита домов. Полиция арестовала подозреваемого, которого считают ответственным за поджог.

Тем временем в Испании в субботу власти приняли меры предосторожности, закрыв небольшую деревню Кастромиль на северо-западе страны из-за пожара неподалеку. Этот регион является особенно уязвимым, поскольку в августе он пережил сильные лесные пожары.

По сообщениям, один из пожаров в Испании разгорелся снова, что было вызвано порывистым ветром. Это подтвердил источник из министерства охраны окружающей среды Кастилии и Леона.



Испания и Португалии страдает от лесных пожаров / Фото AFP

К слову, в воскресенье Испания отменила чрезвычайное положение, которое действовало несколько недель после одной из самых сильных вспышек лесных пожаров. Разрушительные пожары привели к 4 смертям и сожгли более 300 000 гектаров земли.

Аналогично, в августе центральная и северная Португалия столкнулись с волной катастрофических лесных пожаров, которые привели к 4 смертям и многочисленным ранениям.

Как Португалия и Испания переживает стихию?

По данным исследователей, лесные пожары, которые этим летом опустошили Пиренейский полуостров, оказались на 30% интенсивнее, чем ожидалось при отсутствии глобального потепления. Разрушительное пламя охватило 500 000 гектаров по всему региону всего за несколько недель, что заставило экспертов обеспокоиться из-за масштабов разрушений.

Такие интенсивные лесные пожары, как этим летом в Испании и Португалии, что в доиндустриальном климате случались раз в 500 лет, теперь, по прогнозам, будут происходить каждые 15 лет.

Эксперты связывают эту тревожную тенденцию с ростом глобальной температуры, вызванным загрязнением окружающей среды и сжиганием ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ.