Відома туристична країна заборонила марихуану без рецепта

Три роки тому Таїланд став першою країною Азії, яка дозволила продаж канабісу без рецепта. Однак тепер влада змінила своє рішення.

Міністр охорони здоров'я Сомсак Тепсутін підписав наказ, який забороняє продаж канабісу людям без рецепта. Документ вже набрав чинності, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Яке покарання запровадили для порушників

Таїланд перекласифікує бутони канабісу в контрольовані трави. Тепер у країні дозволене лише "медичне" вживання канабісу.

Згідно із "Законом про захист і просування традиційної тайської медицини" 1999 року, за відпуск канабісу без рецепта тепер загрожує рік в'язниці й штраф у розмірі 20 000 бат (близько 614 доларів США).

За дотримання правил відповідає Департамент тайської традиційної та альтернативної медицини. Він вже провів зустріч із посадовими особами по всій країні, щоб підготувати їх до змін.

Представниця Міністерства охорони здоров'я Трічада Шрітада попередила, що магазини, які порушуватимуть наказ, будуть закривати.

До слова, ліцензію на продаж канабісу у Таїланді мають 18 тисяч магазинів. Але МОЗ планує посилити вимоги до затвердження нових ліцензій.

Нагадаємо також, що нещодавно Таїланд заборонив їхати туристам у Камбоджу.