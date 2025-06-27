Министр здравоохранения Сомсак Тепсутин подписал приказ, который запрещает продажу каннабиса людям без рецепта. Документ уже вступил в силу, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Какое наказание ввели для нарушителей

Таиланд переклассифицирует бутоны каннабиса в контролируемые травы. Теперь в стране разрешено только "медицинское" употребление каннабиса.

Согласно "Закону о защите и продвижении традиционной тайской медицины" 1999 года, за отпуск каннабиса без рецепта теперь грозит год тюрьмы и штраф в размере 20 000 бат (около 614 долларов США).

За соблюдение правил отвечает Департамент тайской традиционной и альтернативной медицины. Он уже провел встречу с должностными лицами по всей стране, чтобы подготовить их к изменениям.

Представительница Министерства здравоохранения Тричада Шритада предупредила, что магазины, которые будут нарушать приказ, будут закрывать.

К слову, лицензию на продажу каннабиса в Таиланде имеют 18 тысяч магазинов. Но Минздрав планирует ужесточить требования к утверждению новых лицензий.

Напомним также, что недавно Таиланд запретил ехать туристам в Камбоджу.