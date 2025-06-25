"Навіть через 20 років там ти не будеш своїм": українка порівняла життя в Європі та Канаді
- Українка, яка проживає в Канаді, відзначила, що там до іноземців ставляться краще, ніж у Європі, де іноземці залишаються "гостями" навіть після отримання громадянства.
- У Канаді вона відчуває себе як вдома, оскільки емігрантів сприймають як своїх.
- Вона зауважила, що в Канаді легше інтегруватися в суспільство, відкривати банківські рахунки та здійснювати покупки, порівнюючи з Європою, де подібні дії можуть бути складнішими.
Українка, яка вже 3 роки проживає у Канаді, порівняла, де краще жити іноземцю. Також вона пояснила свій вибір.
Українка переконана, що в Європі немає країни, у якій ти почувався б так само як в Канаді. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @eight.july.
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Європа чи Канада: куди краще переїхати
Українка зізналася, що Європа здається до України "ближчою і красивішою", але у Канаді їй значно краще.
Вона розповіла, що деякий час після України їй довелося пожити в європейській країні. За її словами, там до неї та її близьких ставилися, "як до чужих".
І, коли настала потреба оплатити візу в Канаду у візовому центрі, то виявилося, що це можна зробити лише карткою країни проживання. Там вона зіткнулася з бюрократичним труднощами цього процесу.
А ось одразу після того, як вона приїхала в Канаду, то змогла і відкрити карту в банку, і придбати автомобіль.
Подорожі в Європі більш доступні, на кожному куті краса і смачна їжа, і близькість до України, бо де б ти не був, не забудеш її. Але у більшості країн Європи іноземець залишається іноземцем, навіть якщо він зробив усе правильно, вивчив ідеально мову, отримав громадянство, влився в культуру, суспільство. Навіть через 20 років життя в європейській країні тебе будуть приймати, поважати і навіть дружити, але ти не будеш "своїм",
– сказала вона.
Вона переконана, що навіть після отримання громадянства європейської країни, до іноземців ставляться як до "гостей" з документами.
У Канаді інакше, бо це країна емігрантів, тут немає своїх. Ти вже свій, бо ти тут живеш,
– сказала вона.
Українка про життя в Канаді: дивіться відео
Українка зазначила, що саме у Канаді вона почувається, як вдома, бо ні разу не відчувала до себе зверхнього відношення. Там "ти такий, як і всі, і можеш дозволити собі те, що і всі".
Звісно, кожна країна має свої недоліки. Нещодавно інша українка розповіла про мінуси Канади, через які вона не хоче залишатися там назавжди.