Одна з найбільших країн світу оновила правила для українців: видихати чи пакувати валізи

Канада спростила умови перебування для українців, які виїхали через війну. Йдеться про учасників програми тимчасового захисту, яким продовжили терміни для оформлення документів.

Про зміни повідомила міністерка імміграції Лена Метледж Діаб. За її словами, українці отримають більше часу для подання заяв на продовження дозволів на роботу. Цю інформацію підтверджують на сайті уряду Канади.

Дивіться також Польща готує нові паспорти: що зміниться для мільйонів людей

Що зміниться?

Згідно з новими правилами, громадяни України, які прибули до Канади за програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, зможуть подати заявку на продовження дозволу на роботу до 31 березня 2027 року. При цьому сам дозвіл можна буде продовжити максимум на 3 роки.

Хто може скористатися новими умовами?

Нововведення стосуються українців та членів їхніх сімей, які:

прибули до Канади не пізніше 31 березня 2024 року;

або отримали дозвіл на в'їзд і змогли приїхати до 31 грудня 2024 року.

У канадському уряді наголошують, що ці заходи мають тимчасовий характер. Сама програма CUAET завершила прийом заявок ще у березні 2024 року, однак підтримка українців триває.

Поки триває війна Росії проти України, Канада продовжує підтримувати переміщених українців. Вони можуть працювати та робити внесок у канадську економіку,

– зазначила Лена Метледж Діаб.

Що відомо про програму?

Як мовиться на сайті Ukrainian Canadian Congress, програму CUAET запустили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Вона дозволяла українцям:

отримати багаторазову візу,

оформити відкритий дозвіл на роботу,

перебувати в Канаді до трьох років,

працювати, навчатися та отримувати соціальну підтримку.

Згодом влада Канади також відкрила додаткові можливості, зокрема шлях до постійного проживання для українців, які мають родичів у країні. Нові правила дають українцям більше часу для легального перебування та роботи в Канаді. Водночас влада підкреслює, що ці заходи залишаються тимчасовими і спрямовані на підтримку під час війни.



Канада оновила правила для українців / Фото Unsplash

Цікаво! Відтепер українці можуть отримати готові закордонні паспорти не лише у посольствах чи консульствах, а й у спеціальних сервісних центрах компанії VFS Global. Наразі проєкт працює у пілотному режимі та охоплює 35 сервісних центрів у трьох країнах, зокрема: США, Канаді та Великій Британії.